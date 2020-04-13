Статую Христа в Бразилии "одели" в халат в знак благодарности медикам

15:14
Фото: телеграм-канал "Говорит Москва"
Статую Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро "одели" в халат в знак благодарности врачам, которые лечат пациентов с коронавирусом, сообщает портал G1.
Добиться такого эффекта удалось с помощью подсветки. Сначала на статуе появился халат, потом фонендоскоп, а следом отобразились слова благодарности врачам на разных языках, в том числе на русском.
Как заявили в архиепархии Рио-де-Жанейро, такими действиями они пытались передать "слова надежды и поддержки в этот сложный момент глобальной пандемии".
Аналогичные акции проходят и в России. Так, в Подмосковье на поле художники нарисовали огромное сердце, а над ним белой краской написали: "Спасибо врачам".
Параллельно с этим москвичи последовали примеру других стран и призывают друг друга ежедневно выходить на балкон, чтобы поаплодировать врачам, которые сейчас ежедневно помогают заразившимися. По мнению организаторов челленджа, таким образом медики почувствуют поддержку.
Эту идею поддержали многие звезды, депутаты и деятели культуры. В частности, спортивный журналист Дмитрий Губерниев отметил, что сегодня медицинские работники нуждаются в огромной поддержке. В то же время Губерниев подчеркнул, что докторов нужно стимулировать не только морально, но и материально.
За сутки на территории России выявлено 2 558 новых случаев заражения COVID-19. Коронавирус был выявлен в 62 регионах страны. Зафиксировано 18 летальных исходов, а также отмечено 179 выздоровевших людей. Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 18 328 случаев коронавируса.
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