Роспотребнадзор: мед, лимон и чеснок не играют существенной роли в профилактике COVID-19

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Роспотребнадзор рассказал, что мед, лимоны и чеснок не играют существенной роли при профилактике коронавируса, сообщает РИА Новости.

В ведомстве подчеркнули, что они действительно помогают в укреплении иммунитета. Также в Роспотребнадзоре признали, что мед, лимоны и чеснок могут работать как жаропонижающее средство.

"Но существенной роли в профилактике коронавируса, как и других респираторных инфекций, они не играют", – отметили в пресс-службе ведомства.

Роспотребнадзор напомнил, что для профилактики коронавируса прежде всего необходимо мыть руки, осуществлять дезинфекцию поверхностей, а также соблюдать социальную дистанцию.

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович рассказала, что одной маски недостаточно для профилактики COVID-19. Также она напомнила, что ее нельзя мочить и что срок ее действия составляет лишь два часа.

Кроме того, заместитель главы Минпромторга Михаил Иванов сообщил, что в настоящий момент наблюдается стабилизация спроса на кожные антисептики и что его пик в России уже пройден.

На территории РФ за последние сутки зафиксировали 2558 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в России зарегистрировали 18328 человек, инфицированных COVID-19. 148 пациентов стали жертвами коронавируса, 1470 человек смогли излечиться.