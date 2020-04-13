Роспотребнадзор: мед, лимон и чеснок не играют существенной роли в профилактике COVID-19

Фото: depositphotos/teresaterra
Роспотребнадзор рассказал, что мед, лимоны и чеснок не играют существенной роли при профилактике коронавируса, сообщает РИА Новости.
В ведомстве подчеркнули, что они действительно помогают в укреплении иммунитета. Также в Роспотребнадзоре признали, что мед, лимоны и чеснок могут работать как жаропонижающее средство.
"Но существенной роли в профилактике коронавируса, как и других респираторных инфекций, они не играют", – отметили в пресс-службе ведомства.
Роспотребнадзор напомнил, что для профилактики коронавируса прежде всего необходимо мыть руки, осуществлять дезинфекцию поверхностей, а также соблюдать социальную дистанцию.
Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович рассказала, что одной маски недостаточно для профилактики COVID-19. Также она напомнила, что ее нельзя мочить и что срок ее действия составляет лишь два часа.
Кроме того, заместитель главы Минпромторга Михаил Иванов сообщил, что в настоящий момент наблюдается стабилизация спроса на кожные антисептики и что его пик в России уже пройден.
На территории РФ за последние сутки зафиксировали 2558 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в России зарегистрировали 18328 человек, инфицированных COVID-19. 148 пациентов стали жертвами коронавируса, 1470 человек смогли излечиться.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: