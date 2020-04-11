Роспотребнадзор ввел дополнительные меры борьбы с коронавирусом в Москве

11 апреля, 21:21
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Роспотребнадзор ввел дополнительные меры для борьбы с распространением коронавирусной инфекции в Москве, сообщает пресс-служба столичного управления ведомства.
Согласно предписанию главного санитарного врача по городу Елены Андреевой, приостановить свою работу до 19 апреля с возможным продлением должны большинство городских организаций.
Продолжат работу предприятия непрерывного цикла, медорганизации, органы власти, правоохранительные органы, финансовые структуры, предприятия связи и транспорта, СМИ.
Организациям необходимо соблюдать профилактические меры и проводить дезинфекцию помещений.
Приостанавливаются строительные и ремонтные работы, за исключением строительства медицинских объектов, а также работ непрерывного цикла в строительстве и обслуживании метро, ж/д, наземного транспорта и аэропортов.
Также временно приостанавливается работа каршеринга.
С 15 апреля в Москве вводятся цифровые пропуска для поездок на любом транспорте. Пропуск не требуется гражданам младше 14 лет. Ходить пешком тоже можно без пропусков, но строго соблюдая правила и ограничения.
За последние сутки зарегистрировано 1667 подтвержденных случаев COVID-19 в 49 регионах России. Всего в стране на сегодняшний день зафиксировано 13 584 случаев в 82 регионах. Выписано по выздоровлении 1045 человек, из них за последние сутки – 250.
Власти Москвы продлили ограничения по коронавирусу до 1 мая
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: