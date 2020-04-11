Роспотребнадзор ввел дополнительные меры борьбы с коронавирусом в Москве

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Роспотребнадзор ввел дополнительные меры для борьбы с распространением коронавирусной инфекции в Москве, сообщает пресс-служба столичного управления ведомства.

Согласно предписанию главного санитарного врача по городу Елены Андреевой, приостановить свою работу до 19 апреля с возможным продлением должны большинство городских организаций.

Продолжат работу предприятия непрерывного цикла, медорганизации, органы власти, правоохранительные органы, финансовые структуры, предприятия связи и транспорта, СМИ.

Организациям необходимо соблюдать профилактические меры и проводить дезинфекцию помещений.

Приостанавливаются строительные и ремонтные работы, за исключением строительства медицинских объектов, а также работ непрерывного цикла в строительстве и обслуживании метро, ж/д, наземного транспорта и аэропортов.

Также временно приостанавливается работа каршеринга.

С 15 апреля в Москве вводятся цифровые пропуска для поездок на любом транспорте. Пропуск не требуется гражданам младше 14 лет. Ходить пешком тоже можно без пропусков, но строго соблюдая правила и ограничения.

За последние сутки зарегистрировано 1667 подтвержденных случаев COVID-19 в 49 регионах России. Всего в стране на сегодняшний день зафиксировано 13 584 случаев в 82 регионах. Выписано по выздоровлении 1045 человек, из них за последние сутки – 250.