В Минпромторге рассказали о стабилизации спроса на антисептики

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В России пик спроса на кожные антисептики пройден, заявил заместитель главы Минпромторга Михаил Иванов.

По его словам, на сегодняшний день спрос стабилизируется, но на более высоком уровне, чем до вспышки COVID-19.

"По нашей оценке, пик этого ажиотажного спроса уже пройден, сейчас спрос сбалансируется. Мы можем констатировать только одно: что уровень стабилизации этого спроса будет значительно выше, чем он был до пандемии", – приводит слова Иванова ТАСС.

Он пояснил, что до распространения коронавирусной инфекции антисептики производили около 10 предприятий. На сегодняшний день дезинфицирующие средства для рук производят 60 предприятий.

В медицинских учреждениях, по словам замглавы Минпромторга, есть запас кожных антисептиков, запасы в аптеках за последнюю неделю выросли на 1 миллион упаковок.

Ранее в МЧС России призвали граждан не использовать водку при приготовлении антисептика. Специалисты отметили, что в этом напитке содержится недостаточный уровень спирта для дезинфекции кожного покрова. В ведомстве рассказали, что использование растворов с концентрацией этанола ниже отметки в 60% и изопропилового спирта ниже показателя в 70% практически бесполезно.

В МЧС РФ также призвали граждан не использовать чистый спирт для дезинфекции кожи. В ведомстве подчеркнули, что это приводит к сухости, раздражению и зуду кожного покрова.

