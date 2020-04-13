К WhatsApp, почте и доставке еды открыли безлимитный доступ

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Оператор сотовой связи "МегаФон" запустил для абонентов бесплатную опцию, благодаря которой появляется безлимитный доступ к ряду актуальных сетевых ресурсов. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

В перечень вошли мессенджеры WhatsApp, Viber, eMotion, сервисы электронной почты Gmail, "Яндекс.Почта", "Почта Mail.ru" и доставки еды Delivery Club, "Яндекс.Еда", а также образовательные порталы и информационные ресурсы. Технологически бесплатный доступ означает, что использование данных порталов не будет тарифицироваться.

Кроме того, абонентам "МегаФона" предложат и собственные сервисы компании. К таким относятся "МегаФон ТВ", "МегаФон Книги" и "МегаФон Пресса". Пользователи получат доступ к подборке фильмов и сериалов, более чем 100 тысячам книг и 70 периодическим изданиям.

Бесплатный доступ к актуальным интернет-порталам будет действовать до 31 мая 2020 года. Подключить его предлагают либо в приложении "МегаФона" или на странице акции в Сети.

В конце марта оператор мобильной связи "МегаФон" ввел опцию, согласно которой люди старше 65 лет смогут пользоваться услугами связи даже при нулевом балансе или задолженности. Возникшую задолженность можно погасить без комиссии.

