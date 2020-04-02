В Госдуме поддержали инициативу дать скидки на связь работающим в изоляции людям

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин в разговоре с Москвой 24 поддержал идею предоставить скидки на мобильную связь и интернет для россиян, работающих из дома. В период изоляции, по мнению депутата, данная мера логична и оправданна.

Горелкин отметил, что сейчас со стороны властей предпринимаются всяческие меры для поддержки как простых граждан, так и бизнеса. И предоставление скидок на связь будет крайне актуально.





Антон Горелкин депутат Госдумы, член комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Это хорошо. Мера, связанная со скидками на связь, она напрашивается, и я считаю, что это нужно сделать. Компании, операторы связи из большой четверки должны думать в это сложное время не столько о прибыли, сколько о социальной поддержке людей.

Депутат считает, что Минкомсвязь примет взвешенное, системное решение по данному вопросу. Он не исключил, что у операторов связи при обсуждении данного вопроса могут возникнуть свои аргументы. "Здесь они должны найти золотую середину, прийти к консенсусу и предоставить эти скидки", – заявил Горелкин.

В свою очередь, заместитель министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Алексей Волин заявил, что ведомство пока не изучало данное предложение.

Ранее член Общественной палаты России Илья Семин предложил снизить стоимость услуг на мобильную связь и интернет для граждан, работающих в режиме самоизоляции. В связи с этим он предложил для таких работников ввести скидку в размере 50% на тарифы с почасовой оплатой. Для лимитированных и корпоративных тарифов член палаты предложил увеличить объем доступного трафика в 1,5 раза без взимания дополнительной платы.

По его словам, данная мера позволит увеличить производительность труда и мотивацию работников. Соответствующее письмо было направлено в Минкомсвязи.