Друзя и Сиднева предложили лишить званий из-за скандала

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Член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян предложил отобрать регалии у Александра Друзя и Виктора Сиднева после разразившегося скандала с подлогом на шоу "Кто хочет стать миллионером?".

"Лично я предлагаю Наталье Стеценко и Борису Крюку лишить звания "Магистров игры" Александра Друзя и Виктора Сиднева. Потому что человек, который носит гордое звание "Магистра игры" должен иметь не только отменные знания, но еще олицетворять честь и совесть. А вся эта постыдная история ни с честью, ни с совестью ничего общего не имеет", – сказал он, передают "Дни.ру".

12 февраля Илья Бер обвинил Александра Друзя в попытке подкупа. Знаток якобы предложил ему долю от выигрыша в обмен на вопросы, которые прозвучат в программе "Кто хочет стать миллионером?".

В свою очередь, Друзь заявил, что за организацией аферы стоит именно редактор шоу. По его словам, он был удивлен наглостью Бера и решил посмотреть, "насколько далеко может пойти этот человек".

Редакция программы "Что? Где? Когда?" решила разобраться в ситуации с обвинениями в адрес Друзя. К проверке подключилось и руководство Первого канала. Гендиректор Первого канала Константин Эрнст не исключил, что за историей с попыткой подкупа редактора программы "Кто хочет стать миллионером?" Ильи Бера знатоком "Что? Где? Когда?" Александром Друзем стоит личный конфликт.