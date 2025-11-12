Форма поиска по сайту

12 ноября, 14:15

Общество
Депутат Чаплин: опавшие листья здоровых деревьев зимой согреют корни

В Госдуме рассказали, как уберечь плодовые деревья от гибели зимой

Фото: 123RF.com/liudmilachernetska

Опавшая листва здоровых плодовых деревьев зимой служит естественным утеплителем для корневой системы. Об этом News.ru рассказал депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

Он также отметил, что листья из-под деревьев, которые болели в этом сезоне, лучше собрать и закомпостировать. Это поможет избавиться от возбудителей болезней, которые могут зимовать под растениями.

Ранее ландшафтный архитектор Илья Васецкий рассказал, что при подготовке дачного газона к заморозкам следует обратить внимание на высоту побегов. Это поможет сохранить корни и предотвратить развитие плесени.

Он уточнил, что слишком длинные побеги могут выпревать под снегом. Оптимальная высота травы перед зимой составляет 4–5 сантиметров.

Штрафы до 700 тыс за опасные виды растений на частных участках введут в России

