Агроном Клинг: озимый чеснок не стоит сажать ранней осенью

02 октября
Озимый чеснок не стоит сажать слишком рано. Об этом в беседе с aif.ru рассказала кандидат сельскохозяйственных наук, доцент ОмГАУ Анна Клинг.
Озимый чеснок отлично переживает даже самую суровую зиму, поэтому многие дачники активно начинают сажать его осенью. Но не у всех получается хороший урожай.
"Рекомендуемые сроки для зоны Сибири – это первая декада октября. Для других регионов России – ориентируйтесь на погоду. Важно, чтобы не было сильно тепло, но и следите за заморозками", – сказала Клинг.
Агроном добавила, что крайне важно выбирать зубчики без повреждений. Можно сажать как зубчики, так и однозубки.
"Однозубка – это когда из воздушных луковичек (бульбочек), которые образуются на стрелке, вырастает небольшая круглая луковичка-однозубка", – пояснила Клинг.
Перед посадкой нужна подготовка для почвы в виде удобрений. Необходимо следить и за глубиной посадки – не менее 7 сантиметров. Если за зиму почва осядет, то чеснок кажется на поверхности и может подморозиться, предупредила агроном.
