Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 октября, 17:15

Общество
Главная / Новости /

Агроном Клинг: озимый чеснок не стоит сажать ранней осенью

Агроном назвала лучшее время для посадки озимого чеснока

Фото: 123RF/librakv

Озимый чеснок не стоит сажать слишком рано. Об этом в беседе с aif.ru рассказала кандидат сельскохозяйственных наук, доцент ОмГАУ Анна Клинг.

Озимый чеснок отлично переживает даже самую суровую зиму, поэтому многие дачники активно начинают сажать его осенью. Но не у всех получается хороший урожай.

"Рекомендуемые сроки для зоны Сибири – это первая декада октября. Для других регионов России – ориентируйтесь на погоду. Важно, чтобы не было сильно тепло, но и следите за заморозками", – сказала Клинг.

Агроном добавила, что крайне важно выбирать зубчики без повреждений. Можно сажать как зубчики, так и однозубки.

"Однозубка – это когда из воздушных луковичек (бульбочек), которые образуются на стрелке, вырастает небольшая круглая луковичка-однозубка", – пояснила Клинг.

Перед посадкой нужна подготовка для почвы в виде удобрений. Необходимо следить и за глубиной посадки – не менее 7 сантиметров. Если за зиму почва осядет, то чеснок кажется на поверхности и может подморозиться, предупредила агроном.

Ранее садовод рассказала, что для восстановления почвы после после сбора урожая необходимо сразу высадить растения-сидераты. Лучше всего подходят бобовые, так как они обогащают почву азотом. Можно посадить сразу три вида. При достижении бобовыми высоты 5–7 сантиметров почву надо перекопать.

Читайте также


общество

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика