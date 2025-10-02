Агроном Клинг: озимый чеснок не стоит сажать ранней осенью

Фото: 123RF/librakv

Озимый чеснок не стоит сажать слишком рано. Об этом в беседе с aif.ru рассказала кандидат сельскохозяйственных наук, доцент ОмГАУ Анна Клинг.

Озимый чеснок отлично переживает даже самую суровую зиму, поэтому многие дачники активно начинают сажать его осенью. Но не у всех получается хороший урожай.

"Рекомендуемые сроки для зоны Сибири – это первая декада октября. Для других регионов России – ориентируйтесь на погоду. Важно, чтобы не было сильно тепло, но и следите за заморозками", – сказала Клинг.

Агроном добавила, что крайне важно выбирать зубчики без повреждений. Можно сажать как зубчики, так и однозубки.

"Однозубка – это когда из воздушных луковичек (бульбочек), которые образуются на стрелке, вырастает небольшая круглая луковичка-однозубка", – пояснила Клинг.

Перед посадкой нужна подготовка для почвы в виде удобрений. Необходимо следить и за глубиной посадки – не менее 7 сантиметров. Если за зиму почва осядет, то чеснок кажется на поверхности и может подморозиться, предупредила агроном.

Ранее садовод рассказала, что для восстановления почвы после после сбора урожая необходимо сразу высадить растения-сидераты. Лучше всего подходят бобовые, так как они обогащают почву азотом. Можно посадить сразу три вида. При достижении бобовыми высоты 5–7 сантиметров почву надо перекопать.

