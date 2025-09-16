Садовод Воронова назвала лучшие средства для сезонной дезинфекции теплицы

Фото: 123RF/fotohelin

Препараты на основе йода и крепкий раствор темного хозяйственного мыла лучше всего подходят для сезонной дезинфекции теплицы. Об этом Москве 24 рассказала эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова.

По ее словам, осенью, после уборки урожая, в теплице надо навести порядок и обязательно тщательно помыть ее дезинфицирующими средствами, чтобы уничтожить накопившиеся за лето патогены.



Ольга Воронова эксперт Союза садоводов России Для этого можно использовать любой фунгицид, предназначенный для обеззараживания почвы. Либо подойдут препараты на основе йода, но после них теплица обязательно должна проветриваться трое суток, чтобы вредные для человека пары ушли.

Также можно провести дезинфекцию крепким раствором темного хозяйственного мыла. При этом промывать все надо очень тщательно, протирая не только стекла, но и все детали каркаса, посоветовала эксперт.

Кроме того, в теплице необходимо подготовить почву для следующего года. Лучше купить удобрения, но они обязательно должны быть с пометкой "осенние". В таком случае они успеют переработаться за зиму и к весне будут в удобном легкоусвояемом для растений виде. Но можно использовать и обычный компост, подчеркнула Воронова.

"Правда, этого будет недостаточно, если грунт в теплице лежит уже более пяти лет. В этом случае его необходимо обновить, сняв небольшое количество верхнего слоя и заменив свежей землей", – пояснила садовод.



