Сильный ветер с дождем ожидается в столице в субботу

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сильный ветер с дождем и до 11 градусов тепла ожидается в Москве и Подмосковье 12 октября.

В субботу столичный регион будет находиться в зоне больших градиентов атмосферного давления. Это приведет к усилению южного ветра, порывы которого могут достигать 12-17 метров в секунду.

Атмосферное давление составит 743 миллиметра ртутного столба, передает портал "Метеоновости". В центре погоды "Фобос" ранее предупредили о резких скачках давления в выходные.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что погодный режим говорит о постепенном переходе в новую "сезонную эпоху", которая называется "предзимье".