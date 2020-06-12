Более 80% новых заболевших коронавирусом в Москве младше 65 лет

Фото: Агентство «Москва»/Кирилл Зыков
В столице подтвердили 1 714 новых случаев коронавирусной инфекции. Более 80% пациентов среди них – младше 65 лет, сообщили в Оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
"40,7% среди новых заболевших – люди в возрасте от 18 до 45 лет, 36,3% – от 46 до 65 лет, 11% – от 66 до 79 лет, еще 6,8% – старше 80 лет", – говорится в сообщении.
При этом 5,2% новых подтвержденных случаев приходится на детей.
Таким образом, в Москве к настоящему моменту зафиксировано 202 935 случаев COVID-19.
Уточняется, что все пациенты и близко контактировавшие с ними лица находятся под медицинским наблюдением.
Ранее сообщалось о том, что в Москве увеличилось число людей с формирующимся иммунитетом к COVID-19. Так, на сегодняшний день этот показатель равен 17,4%.
В Москве увеличилось число людей с формирующимся иммунитетом к COVID-19
В связи с этим Владимир Путин заявлял, что выход из ограничительных мер, введенных из-за ситуации с распространением коронавируса, должен быть осознанным и спокойным.
Он подчеркивал, что ситуация с COVID-19 в России в целом стабилизируется и улучшается. Однако президент отмечал, что сейчас нужно самым тщательным образом отслеживать обстановку в каждом регионе.
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