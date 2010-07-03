Выходной день. Как москвичи отметят День России

Фото: Москва 24/Никита Симонов

День России отмечают 12 июня по всей стране. Целый комплекс праздничных мероприятий подготовили и в Москве. Горожан и гостей столицы ждут бесплатные концерты, мастер-классы, спортивные соревнования и выставки.

Свою программу подготовили 28 парков столичного департамента культуры. К примеру, в Парке Горького, "Сокольниках" и "Зарядье" на сценах под открытым небом выступят джазовые оркестры, ансамбли народной музыки и звезды эстрады, которые исполнят песни о России. Также в парках можно будет поучаствовать в играх, конкурсах и викторинах. На ВДНХ пройдет фестиваль гостеприимства "Самоварфест".

Сад "Эрмитаж" организует познавательную программу с рассказами географов о крупнейших водоемах России. Для детей там проведут мастер-класс по раскраске шестиметрового корабля в цвета российского флага.

Кроме того, в рамках праздника состоится музыкальный конкурс: молодые исполнители споют песни о Москве. Их будут оценивать звезды эстрады: Анита Цой, Владимир Девятов, Владимир Пресняков и Марина Хлебникова.

В Измайловском парке будет играть джазовый оркестр, пройдут уроки балета и рисования, а также занятия по изготовлению флажков с российской символикой. На главной сцене Воронцовского парка можно будет послушать песни о России и посмотреть на соревнования боксеров-любителей из столичного региона.

Не остались в стороне и природные территории, такие как "Серебряный бор", "Кузьминки", экоцентры "Скворечник", "Конный двор" и "Битцевский лес". Там состоятся соревнования по пляжному волейболу, броскам в баскетбольное кольцо, гиревому спорту, армрестлингу. Также посетители смогут поиграть в шашки, дартс, жульбак, корнхол, петанк и поучаствовать в веселых стартах.

Специальную программу ко Дню России подготовили участники фестиваля "Времена и эпохи". В его рамках выступят русские витязи и римские легионеры, пройдет княжеский пир, восточные танцы и спектакли.

Все основные мероприятия будут проходить в центре столицы. На Красной площади в 18:00 начнется праздничный концерт, который завершится салютом.

День России – государственный праздник. Он отмечается с 1992 года 12 июня – в день принятия Декларации о суверенитете РСФСР. В этой связи в стране ввели выходной.

Парковки в Москве в этот день будут бесплатными, за исключением платных зон со шлагбаумами. При этом в День России для гостей будет закрыт Кремль.