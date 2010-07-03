Психолог рассказала, как с пользой провести День России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Практикующий семейный психолог Светлана Бояринова рассказала, как правильно провести внеплановый выходной на этой неделе 12 июня.
Она посоветовала россиянам отстраниться от лишней суеты и отправиться на природу в городские парки. "Много зелени, теплая вода в реках, хорошая погода, главное, много не пить, потому что впереди еще продолжение рабочей недели. Заряжаться позитивом можно на улице, дыша свежим воздухом", – цитирует слова Бояриновой ИА "НСН".
Психолог добавила, что можно активно провести свой день, например, устроить подвижные игры с детьми. "В это время хорошо худеть, много есть не хочется, тем более тяжелой пищи. Можно устроить в теньке подвижные игры с детьми, ходить по земле. Есть такой термин "заземляться". Нужно этим и заниматься", – заключила Бояринова.
День России – государственный праздник. Он отмечается с 1992 года 12 июня – в день принятия Декларации о суверенитете РСФСР. Праздничные мероприятия в рамках Дня России пройдут в 28 московских парках.
Сад "Эрмитаж" подготовил познавательную программу с рассказами географов о крупнейших водоемах России. Для детей там проведут мастер-класс по раскраске шестиметрового корабля в цвета российского флага.
Кроме того, в рамках праздника состоится музыкальный конкурс – молодые исполнители споют песни о Москве, их будут оценивать звезды эстрады: Анита Цой, Владимир Девятов, Владимир Пресняков и Марина Хлебникова.
В Измайловском парке будет играть джазовый оркестр, пройдут уроки балета и рисования, а также занятия по изготовлению флажков с российской символикой. На главной сцене Воронцовского парка можно будет послушать песни о России и посмотреть на соревнования боксеров-любителей из столичного региона.
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