Как будут работать столичные госучреждения 12 июня

Фото: Портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В День России, 12 июня, многие городские учреждения будут работать по особому графику. Изменится время работы офисов "Мои документы", центров соцобслуживания, поликлиник, ветеринарных клиник, аптек, отделений ЗАГС. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Во взрослых поликлиниках прием будет осуществляться с 09:00 до 16:00. Медицинская помощь на дому – до 16:00. Травмпункты будут принимать по графику работы поликлиник или круглосуточно. Специалисты детских поликлиник будут оказывать помощь на дому с 09:00 до 15:00, вызвать специалиста можно с 09:00 до 14:00. Женские консультации в этот день будут принимать посетителей с 09:00 до 16:00.

В офисах "Мои документы" 12 июня будет выходной. 11 июня график работы центров госуслуг останется неизменным, с 08:00 до 20:00. Флагманские офисы и Дворец госуслуг на ВДНХ будут работать с 10:00 до 22:00.

11 июня в городских отделах ЗАГС будет сокращенный рабочий день, посетителей принимать будут до 17:00. Дворец бракосочетания № 1 и Шипиловский загс 12 июня будут только регистрировать браки.

Центры соцобслуживания работают 12 июня с 09:00 до 18:00, в центрах социальной помощи семье и детям это будет выходной день.

День России отмечается с 1992 года в честь принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР. В Москве будет проходить празднование этого дня, горожане смогут отметить его на ВДНХ. Здесь пройдет фестиваль гостеприимства "Самоварфест". Праздничную программу приготовили парки Измайловский, Воронцовский, "Сокольники", "Зарядье", Парк Горького, музей-заповедник "Царицыно" и другие 22 зоны отдыха.

