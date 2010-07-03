Входы и выходы с центральных станций метро могут ограничить 12 июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Вход и выход с ряда станций метро Москвы могут временно ограничить 12 июня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу метро.

"В День России на станциях московского метро рядом с местами проведения массовых мероприятий возможны ситуативные ограничения на вход и выход по просьбе полиции. Будьте внимательны и планируйте свои поездки с учетом возможных изменений в режиме работы центральных станций", – сказано в сообщении.

Все городские службы завтра перейдут на усиленный режим работы.

На природных территориях пройдет ряд мероприятий. Так, на природной территории "Серебряный бор" запланирован спортивно-экологический праздник "День России". Там будут проходить соревнования по пляжному волейболу, баскетболу, гиревому спорту, армрестлингу, шашкам, дартсу, и другим.

