Столичных водителей попросили соблюдать правила парковки 12 июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичных автомобилистов попросили быть внимательными при парковке в День России и оставлять машину только в разрешенных для этого местах, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" (АМПП).

В учреждении отметили, что в связи с проведением праздничных мероприятий на улицах, особенно в центральных районах, ожидается большое количество людей.

"Помните, что неправильно припаркованный автомобиль может стать причиной возникновения аварийно-опасных ситуаций", – говорится в заявлении АМПП.

12 июня парковка на всех улицах, включенных в зону городского парковочного пространства, будет бесплатной. Платные плоскостные парковки со шлагбаумами будут работать в прежнем режиме по действующим тарифам.

Получить разрешение Московской административной дорожной инспекции на возврат перемещенного на спецстоянку

автомобиля 12 июня можно будет круглосуточно на улице Южнопортовой, владении 37а и в проезде Энтузиастов, владении 3.

Пункты на улице Каланчевской, доме № 49 и в сервисных центрах "Московский транспорт" на улицах 1905 года и Старой Басманной в этот день работать не будут.

Праздничные мероприятия пройдут в 28 московских парках. В частности, отметить 12 июня можно в Парке Горького, "Сокольниках" и "Зарядье".