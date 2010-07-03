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13:10

Павильон МЦД в День России украсят 26-метровым триколором

город транспорт

13:10

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

На внешних медиафасадах павильона Московских центральных диаметров (МЦД) в День России разместят российский флаг, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

На центральном фасаде появится 16-метровый триколор, а на боковом экране – 26-метровый.

12 июня в 15:00 художник кино и куратор программы "Художественная постановка" Аддис Гаджиевв прочтет в павильоне лекцию "Кино, транспорт, Россия". Он расскажет о роли транспорта в кино и самых знаменитых автомобильных "ролях".

В департаменте транспорта напомнили, что павильон МЦД стал постоянной площадкой для городских культурных и образовательных мероприятий – с начала июня это уже третье мероприятие в павильоне.

Отмечается, что здесь уже прошла праздничная программа ко Дню защиты детей, а также к 220-летию со дня рождения Александра Пушкина. Всего же со дня открытия гостями павильона стали уже более 80 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что более 150 экскурсий прошло в павильоне МЦД на площади у Киевского вокзала со дня его открытия. В павильоне МЦД ежедневно проходят индивидуальные и групповые экскурсии. Чаще всего на экскурсиях можно встретить семей с детьми и школьные группы.

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