Павильон МЦД в День России украсят 26-метровым триколором

На внешних медиафасадах павильона Московских центральных диаметров (МЦД) в День России разместят российский флаг, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
На центральном фасаде появится 16-метровый триколор, а на боковом экране – 26-метровый.
12 июня в 15:00 художник кино и куратор программы "Художественная постановка" Аддис Гаджиевв прочтет в павильоне лекцию "Кино, транспорт, Россия". Он расскажет о роли транспорта в кино и самых знаменитых автомобильных "ролях".
В департаменте транспорта напомнили, что павильон МЦД стал постоянной площадкой для городских культурных и образовательных мероприятий – с начала июня это уже третье мероприятие в павильоне.
Отмечается, что здесь уже прошла праздничная программа ко Дню защиты детей, а также к 220-летию со дня рождения Александра Пушкина. Всего же со дня открытия гостями павильона стали уже более 80 тысяч человек.
Ранее сообщалось, что более 150 экскурсий прошло в павильоне МЦД на площади у Киевского вокзала со дня его открытия. В павильоне МЦД ежедневно проходят индивидуальные и групповые экскурсии. Чаще всего на экскурсиях можно встретить семей с детьми и школьные группы.
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