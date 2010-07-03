Городские службы будут работать в усиленном режиме 12 июня

Все службы Москвы в День России, 12 июня, перейдут на усиленный режим работы. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В Москве 12 июня под особый контроль будет взята работа всех систем жизнеобеспечения города", – заявил он.
Более 800 аварийно-восстановительных бригад перейдут на круглосуточное дежурство 11 июня. Ранее сообщалось, что в День России многие городские учреждения будут работать по измененному графику. Корректировки будут во времени работы офисов "Мои документы", центров социального обслуживания, поликлиник, ветеринарных клиник, отделений ЗАГС, аптек.
День России отмечается с 1992 года в честь принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР. Москвичи смогут отметить этот праздник на ВДНХ, в парках Измайловский, Воронцовский, "Сокольники", "Зарядье", Парк Горького, музей-заповедник "Царицыно" и других зонах отдыха Москвы.
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