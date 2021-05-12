В РФ нет случаев заражения "индийским" штаммом коронавируса – Голикова

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Случаев заражения "индийским" штаммом коронавируса в России пока не зафиксировано. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Также она отметила, что против этой разновидности вируса российские вакцины эффективны.

"Может быть, не так, как против референтного штамма, к которому мы уже привыкли, но тем не менее исследования свидетельствуют, что мы защищены", – подчеркнула вице-премьер.

Ранее глава правительства Михаил Мишустин заявил, что 2021 год должен стать переломным в борьбе с коронавирусом.

Премьер-министр также сообщил, что срок действия регистрации лекарств от COVID-19 будет продлен, чтобы пациенты своевременно получали всю необходимую помощь и динамика заболеваемости продолжала снижаться.

