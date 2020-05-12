"Московские сезоны" пригласили горожан на новую онлайн-программу

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
"Московские сезоны дома" подготовили новую онлайн-программу на 12–16 мая, где все желающие смогут послушать отрывки из романа "Мастер и Маргарита", научиться рисовать в стиле супрематизма и готовить шоколадный фондан. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
"Уже сейчас подписчики "Московских сезонов" в социальных сетях Instagram, Facebook, "ВКонтакте" и "Одноклассники" могут увидеть тренировку канадской спортсменки Миа Нобле, которая занимается слэклайном, а также трюки Фриди Кюне из Германии – он жонглирует, балансируя на стропе", – говорится в сообщении.
Новые выпуски видеозарядки будут выходить каждый день до пятницы в 9:00.
12 мая в полдень диктор радио и телевидения Сергей Вострецов прочтет отрывки из романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита". Кроме того, почти каждый день в 19:00 все желающие смогут посмотреть музыкальные прямые эфиры.
13 и 15 мая в 12:00 всем желающим расскажут о творчестве художника-авангардиста Казимира Малевича, а также предложат написать акварелью в стиле супрематизма портрет кота мастера, создать спа-набор для ванной и сделать многое другое.
16 мая в полдень профессиональный художник Никита Григорьев расскажет и покажет, как создать необычную весеннюю картину, а затем пригласит зрителей присоединиться.
Бисквитные пирожные "Вупи-пай" будут учить готовить 12 мая, а 14 мая – шоколадный фондан, а 16 мая расскажут, как приготовить рулет из безе с кремом и свежими ягодами.
Режим самоизоляции в Москве продлен до 31 мая. В общественном транспорте Москвы станет обязательным ношение масок и перчаток. Система цифровых пропусков для передвижения по городу после 12 мая сохранится.
Сергей Собянин заявил, что говорить о снятии ограничений в Москве пока рано. По его словам, сейчас нет возможности открыть предприятия сферы услуг и быта. Возобновится работа только всех промышленных предприятий и предприятий строительной отрасли.
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