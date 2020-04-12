Представитель ВОЗ связала рост случаев COVID-19 в Москве с несоблюдением ограничений

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Рост числа заразившихся коронавирусом COVID-19 в Москве стал результатом расслабленного поведения горожан за последние 10 дней, считает представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.
В интервью на телеканале "Россия 1" она обратила внимание, что количество заболевших растет очень быстро. "К сожалению, хорошая погода и расслабление, потому что цифры были не такими высокими, позволили людям думать: "А это не касается меня", – передает ТАСС слова Вуйнович.
По ее мнению, это может быть связано с несвоевременным обращением к врачу. Представитель ВОЗ добавила, что четыре недели назад прирост количества зараженных в Москве был значительно ниже. На прошлой неделе он снизился, что тогда говорило о стабилизации ситуации.
Оперативный штаб по ситуации с коронавирусом сообщил, что в пятницу в Москве оказалось 3,5 миллиона человек, которые покидали дом на продолжительное время – более чем на 6 часов. Там уточнили, что дома вместе с тем находились 4,4 миллиона человек. Сотрудники штаба призвали граждан соблюдать режим самоизоляции и не подвергать риску своих близких.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что оценить эффект самоизоляции населения можно будет к 30 апреля. На вопрос о возможном продлении ограничительных мер после этой даты Голикова ответила, что пока давать такие прогнозы рано. При этом она полагает, что при благоприятном исходе "жать друг другу руки" граждане смогут к лету.
Согласно последним данным, в ходе пандемии коронавирусной инфекции в мире заразились почти 1,7 миллиона человек, более 100 тысяч умерли. За последние сутки в России подтверждено 2 186 новых случаев заражения в 52 регионах, зафиксировано 24 новых летальных исхода.
Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 15 770 случаев заражения в 82 регионах. За весь период выявлено 130 летальных исходов, выздоровел 1 291 человек.
В Москве зафиксировали 1306 новых заразившихся. Всего на столицу за весь период приходится 10158 заболевших.
В РФ подтверждено новых 2 186 случаев коронавирусной инфекции
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