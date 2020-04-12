Почти половина заболевших коронавирусом в Москве младше 45 лет

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столице подтверждено 1306 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

Среди новых заболевших коронавирусной инфекцией 45% пациентов – люди в возрасте от 18 до 45 лет. Количество инфицированных в возрасте от 46 до 65 лет составляет 36%.

Около 15,5% всех зараженных – это люди старше 65 лет, причем почти 5% из них – старше 80 лет. Еще 3,5% из числа заболевших – дети. Все пациенты и близко контактировавшие с ними лица уже находятся под наблюдением врачей.

За последние сутки в России зарегистрировано 2 186 новых случаев коронавирусной инфекции в 52 регионах. Больше всего зараженных коронавирусом выявлено в Москве – 1306. На Московскую область приходится 278, на Санкт-Петербург – 69.

Всего в стране на сегодняшний день зафиксировано 15 770 случаев в 82 регионах. Умерло 130 пациентов, за последние сутки – 24. В Москве скончались 12 человек, в Подмосковье – четыре.

По наблюдением из-за подозрения на коронавирус в России находятся 146 тысяч человек. За сутки проведено более 94,3 тысячи тестов на обнаружение COVID-19.

Накануне Сергей Собянин заявил, что для поездок по Москве и области на личном и общественном транспорте вводятся пропуска. Начать их оформление можно будет с понедельника 13 апреля. Со среды, 15 апреля, их наличие для поездок станет обязательным.

29 марта мэр города ввел ограничения на передвижения по столице для предотвращения масштабного распространения коронавируса. Квартиру разрешается покидать только за экстренной медпомощью, покупками в ближайший магазин или аптеку.

Также жителям Москвы разрешается выгулять собаку, выбросить мусор или добраться до работы. При этом необходимо соблюдать дистанцию с другими людьми в 1,5 метра. Такие же меры ввели в Подмосковье, а затем и в других регионах России.

