Под меднаблюдением в РФ с подозрением на COVID-19 находятся 146 тыс человек

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Под меднаблюдением из-за подозрения на коронавирус в России находятся 146 тысяч человек, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

В ведомстве сообщили, что за сутки проведено более 94,3 тысячи тестов на обнаружение COVID-19. Всего в России проведено более 1,2 миллиона тестов.

За последние сутки в России зарегистрировано 2 186 новых случаев коронавирусной инфекции в 52 регионах. Больше всего зараженных коронавирусом выявлено в Москве – 1306. На Московскую область приходится 278, на Санкт-Петербург – 69.

Всего в стране на сегодняшний день зафиксировано 15 770 случаев в 82 регионах. Умерло 130 пациентов, за последние сутки – 24. В Москве скончались 12 человек, в Подмосковье – четыре.

Накануне Сергей Собянин заявил, что для поездок по Москве и области на личном и общественном транспорте вводятся пропуска. Начать их оформление можно будет с понедельника 13 апреля. Со среды, 15 апреля, их наличие для поездок станет обязательным.

29 марта мэр города ввел ограничения на передвижения по городу с целью предотвратить масштабное распространение коронавирусной инфекции.

Горожанам разрешается покидать квартиры только за экстренной медпомощью, покупками в ближайший магазин или аптеку. Кроме того, столичные жители должны держать социальную дистанцию на расстоянии не менее 1,5 метра.

