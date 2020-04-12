Мосприрода научит делать объемные цветы из бумаги

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Научиться делать объемные цветы из бумаги можно будет в социальных сетях Мосприроды. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента природопользования и охраны окружающей среды.

В ведомстве рассказали, что в рамках эколого-просветительского проекта "Природа на удаленке" специалисты Мосприроды поделятся с горожанами опытом по созданию 3D тюльпанов.

Мастер-класс проведет специалист дирекции природных территорий "Тропарево" и "Теплый Стан". Видео с уроком будет опубликовано 12 апреля в социальных сетях и на сайте Мосприроды.

Накануне сообщалось, что Инновационно-образовательный комплекс "Техноград" на ВДНХ запустил интерактивную платформу для обучения в онлайн-формате. На ней доступны более 70 бесплатных мастер-классов по различным направлениям.

Среди них мастер-классы по звукорежиссуре, операторскому мастерству, технологии продаж и маркетингу, веб-программированию, компьютерной графике, классической живописи, английскому языку.