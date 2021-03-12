Умер сооснователь издателя игр "Бука" Александр Михайлов

14:05
Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
Умер сооснователь и директор компании-издателя и дистрибьютера игр "Бука" Александр Михайлов. Ему было 49 лет. Об этом рассказал гейм-дизайнер Святослав Торик в Twitter.
"Умер Александр Михайлов, основатель и директор "Буки". Один из важнейших динозавров эпохи, который мог бы многое рассказать об игровом и издательском бизнесе 90-х", – написал Торик.
Михайлов работал в "Буке" с момента основания компании (с 1993 года). До 1998 года основным направлением организации был импорт игровых консолей, но, столкнувшись с кризисом, компания переключилась на компьютерные игры.
Первая собственная игра компании под названием "Русская рулетка" вышла в 1996 году. Позднее были выпущены игры "Аллоды", "Вангеры" и "Дальнобойщики", которые завоевали внимание российских пользователей.
В 2008 году фирма 1С купила "Буку". Компания сотрудничает с такими представителями игровой индустрии, как Valve, Ubisoft, Alawar, Activision/Blizzard и другими.
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