Скончался автор музыки к фильмам про гардемаринов Виктор Лебедев

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В Петербурге скончался советский и российский композитор Виктор Лебедев. Об этом сообщает "Интерфакс".

Лебедев ушел из жизни в возрасте 86 лет.

Более 60 лет он проработал на факультете музыкального искусства эстрады Санкт-Петербургского государственного института культуры, в том числе был деканом. Он также был удостоен множества государственных наград и почетных званий.

Наиболее известные работы Лебедева можно услышать в фильмах "Гардемарины, вперёд!", "Трудно быть богом" и "Будьте моим мужем". Всего он написал музыкальное сопровождение к 50 разным кинофильмам.

Кроме того, он создавал балеты, концерты и оперу "Волшебник Изумрудного города".