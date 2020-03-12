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Общество

12 марта, 22:49

В Израиле зафиксированы случаи заражения коронавирусом у туристов из Москвы

общество за рубежом

Фото: AP Photo/Ariel Schalit

Два случая заражения коронавирусом COVID-19 у туристов, прилетевших 3 марта из Москвы, зафиксированы в Израиле. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство здравоохранения еврейского государства.

Они прибыли в Израиль в рамках организованного тура рейсом из Москвы в Тель-Авив SU-502 авиакомпании "Аэрофлот". В Израиле они посетили Иерусалим, Тель-Авив, Мицкевич Рамон, поселок Эйн Бокек на Мертвом море и Голанские высоты.

Всем, кто находился с ними в близком контакте, минздрав предписывает соблюдать домашний карантин. Сейчас в Израиле зарегистрировано более 100 случаев заражения новым коронавриусом.

9 марта исполняющий обязанности премьер-министра Биньямин Нетаньяху заявил, что в стране вводится обязательный двухнедельный карантин для тех, кто въезжает в страну. Ограничения не будут зависеть от аэропорта посадки. За нарушение карантина грозит уголовная ответственность.

Кроме того, там закроют школы и университеты. Решение пока не касается специальных учебных заведений и детских садов.

Авиакомпания "Победа" прекратила рейсы в Израиль с 12 марта по 12 мая. Приостановлены полеты из Москвы в Эйлат, вывозные рейсы из Эйлата запланированы на 12 и 14 марта.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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