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Общество

12:18

"Победа" приостанавливает полеты в Израиль из-за коронавируса

транспорт общество безопасность

Фото: ТАСС/Алексей Копаев

Авиакомпания "Победа" приостанавливает рейсы в Израиль с 12 марта по 12 мая в связи с запретом на въезд в Израиль для иностранных туристов на фоне распространения коронавируса.

"Лоукостер "Победа", входящий в группу "Аэрофлот", приостанавливает полеты из Москвы в Эйлат с 12 марта по 12 мая 2020 года в связи с решением правительства Израиля о запрете на въезд туристов в страну из-за ситуации с распространением коронавируса", – говорится в сообщении.

Отмечается, что "Победа" выполнит вывозные рейсы из Эйлата 12 и 14 марта.

Ранее сообщалось, что авиакомпания "Победа" запустит новую услугу, согласно которой пассажиры смогут сдать уже купленные билеты. За 500 рублей при оформлении полетного документа можно будет впоследствии вернуть его.

Также сообщалось, что авиакомпания "Уральские авиалинии" временно приостановила полеты в Венецию и Бордо, а также в Рим. Ограничения будут действовать до конца апреля 2020 года.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце 2019 года в китайском городе Ухань.

По последним данным, число зараженных в материковом Китае составило около 81 тысячи человек, скончалось 3158, излечилось более 61 тысячи заболевших. По информации ВОЗ, за пределами КНР скончались 872 человека.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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