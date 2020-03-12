Главный патологоанатом подтвердил отсутствие коронавируса у умершего пациента в Коммунарке

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Результаты патологоанатомического вскрытия пациента, скончавшегося в больнице в Коммунарке, прокомментировал главный внештатный специалист по патологической анатомии, заведующий кафедрой патологической анатомии ФГБОУ ВО "Московский государственный медико-стоматологический университет имени Евдокимова" Минздрава РФ Олег Зайратьянц.

"Могу подтвердить, что смерть пациента наступила не от инфекции, связанной с коронавирусом", – цитирует врача пресс-служба департамента здравоохранения Москвы.

По его словам, пациент 75-ти лет поступил в больницу в тяжелом состоянии, ему оказывали реанимационные мероприятия, но через минут 40 наступила смерть.

"Было проведено патологоанатомическое вскрытие, детально все исследовано, были сделаны все анализы на коронавирус, вирус не обнаружен в повторных анализах. При исследовании легких никаких изменений, связанных с заболеванием, не выявлено", – сказал он.

Патологоанатом уточнил, что пациент умер от "рака поджелудочной железы с метастазами и хронического гепатита".

Ранее в Депздраве уточнили, что умерший в Коммунарке пациент не болел коронавирусом. Лабораторные исследования дали отрицательный результат.

"Вскрытие показало, что смерть наступила от кровоизлияния в надпочечники на фоне прогрессирования хронических заболеваний, в том числе рака поджелудочной железы и гепатита", – уточнили в ведомстве.

ВОЗ объявила пандемию нового коронавируса в мире. Москва находится в режиме повышенной готовности в соответствии с указом мэра. Всех, кто вернулся из стран со сложной эпидемиологической обстановкой, отправляют на двухнедельный карантин.

Меры распространили и на столичные образовательные учреждения, где детей переводят на домашнее обучение на 14 дней. В Строительном комплексе сформировали оперативный штаб по строительству инфекционного центра.

В городе запретили все массовые мероприятия с планируемым числом участников более 5 тысяч человек. Это касается и футбольных матчей: вход на стадионы будет ограничен.