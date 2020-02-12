В Роспотребнадзоре напомнили об опасном воздействии снюса

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Специалисты Роспотребнадзора отметили вред бездымного табака для здоровья, сообщает РИА Новости.

В ведомстве указали, что употребление снюса ведет к развитию рака полости рта. Кроме того, специалисты отметили высокую вероятность возникновения злокачественных опухолей поджелудочной железы, легких и пищевода при использовании бездымного табака.

Роспотребнадзор напомнил и о высокой концентрации никотина, который содержится в снюсе. В связи с этим ускоряется процесс формирования никотиновой зависимости. Особо специалисты предостерегли от употребления снюса подростков, для которых содержимое бездымного табака является гораздо более опасным.

Ранее сообщалось, что в России могут увеличить штрафы за оптовую или розничную продажу снюса и насвая. Данный законопроект планируют обсудить в Госдуме.

Недавно представители полиции в ходе специального рейда изъяли почти миллион упаковок никотиносодержащей жевательной смеси.