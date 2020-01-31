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Москва 24

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Общество

16:56

Москва 24: как уберечь детей от снюсов

пресс-конференция общество

Фото: depositphotos/Zoooom

3 февраля в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" состоится пресс-конференция на тему "Снюс и его аналоги. Как победить убийственную моду?".

Почему жевательные смеси на основе никотина и его заменителей опасны для здоровья? Кто и как должен защитить детей от опасной моды? Как действует нынешний закон и какие пробелы в нем остались? На эти другие вопросы ответят:

  • Евгений Брюн, главный внештатный психиатр-нарколог министерства здравоохранения РФ;
  • Ольга Ярославская, уполномоченный по правам ребенка в Москве;
  • Вера Ганзя, депутат Госдумы РФ;
  • Кирилл Щитов, депутат Московской городской думы, куратор ООПН "Безопасная столица";
  • Александр Половинка, врио заместителя начальника ГУ МВД России по Москве, полковник полиции.

Смотрите трансляцию 3 февраля в 12:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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