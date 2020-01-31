Москва 24: как уберечь детей от снюсов

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3 февраля в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" состоится пресс-конференция на тему "Снюс и его аналоги. Как победить убийственную моду?".

Почему жевательные смеси на основе никотина и его заменителей опасны для здоровья? Кто и как должен защитить детей от опасной моды? Как действует нынешний закон и какие пробелы в нем остались? На эти другие вопросы ответят:



Евгений Брюн, главный внештатный психиатр-нарколог министерства здравоохранения РФ;

Ольга Ярославская, уполномоченный по правам ребенка в Москве;

Вера Ганзя, депутат Госдумы РФ;

Кирилл Щитов, депутат Московской городской думы, куратор ООПН "Безопасная столица";

Александр Половинка, врио заместителя начальника ГУ МВД России по Москве, полковник полиции.

Смотрите трансляцию 3 февраля в 12:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.