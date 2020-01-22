Уголовное дело возбуждено после продажи снюса несовершеннолетнему в Москве

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В Москве возбудили уголовное дело по факту продажи снюса несовершеннолетнему, сообщает пресс-служба ГСУ Следственного комитета по городу.

По данным следствия, 7 декабря в табачном киоске на Новом Арбате несовершеннолетнему продали жевательную никотиносодержащую смесь.

Дело расследуется по статье "Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего и лица, причастные к совершению преступления.

Ранее в России зафиксировали первую смерть из-за употребления некурительных никотиносодержащих смесей.

По словам главного внештатного нарколога Минздрава Евгения Брюна, в последнее время наблюдается вспышка потребления никотиносодержащих конфет, жвачек и другой подобной продукции.

Снюс запретили в России с 2016 года. За его продажу предусмотрен административный штраф. При этом в продаже появляются его аналоги, к примеру, никотиновые конфеты без табака.

С 1 января в России появился стандарт качества для жевательного табака. Новый ГОСТ позволит отличить это табачное изделие от снюса.

В документе перечисляются все компоненты, которые могут входить в состав жевательного табака.