Москвичей ожидают "ледяные иглы" в предстоящие выходные

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Повторения снегопада, как 11 января, в столице в ближайшее время не прогнозируется, сообщила Москве 24 главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

При этом в мегаполис придут еще более крепкие морозы, уточнила синоптик. Позднякова пообещала в выходные, 13 и 14 января, ледяные иглы, то есть твердые осадки в виде мельчайших ледяных кристаллов, парящих в воздухе. Она пояснила, что они образуются из-за очень низкой температуры.

"На следующей неделе снег возможен, но от небольшого до умеренного. Никакого сильного снегопада не ожидается", – заключила Позднякова.

Ранее руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов сообщил, что в выходные, 13–14 января, в столице ожидается похолодание до минус 26 градусов, что на 12–14 градусов ниже нормы. При этом январь 2024 года оказался намного холоднее обычного – средняя температура составила минус 20 градусов, чего не было с 1987 года.

Также в Москве продлили до 13:00 14 января желтый уровень погодной опасности, введенный из-за гололедицы.

Потепление в Москве ожидается 15 января. Однако во второй половине следующей недели морозы вернутся.

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