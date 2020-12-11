В Москве скончались 76 пациентов с коронавирусом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве скончались 76 пациентов с положительным результатом теста на коронавирусную инфекцию, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

Известно, что у всех скончавшихся была зафиксирована пневмония.

Таким образом, общее число скончавшихся от COVID-19 в столице составило 9 798 человек.

В Оперштабе добавили, что при любых симптомах ОРВИ следует оставаться дома и вызывать врача. Там также призвали беречь себя и окружающих.

За последние сутки в России выявили 28 585 новых случаев коронавируса. В 4 600 из них заболевание протекало без клинических проявлений.

В России выявили 28 585 новых случаев COVID-19

За последние сутки в Москве зарегистрировали 7 215 новых случаев коронавируса. При этом на ИВЛ в больницах города находятся 444 человека.

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что эпидемиологическая ситуация в стране в связи с пандемией продолжает оставаться достаточно тяжелой. Она обратила внимание, что вакцинация позволит нам держать ситуацию под контролем.

Ранее ученые нашли слабое место коронавируса. Они заявили, что трансмембранный белок 41B, необходимый для размножения COVID-19, критичен для его репликации.