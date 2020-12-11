В Москве за сутки госпитализировали 1 612 пациентов с COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

За последние сутки в столице зарегистрировали 7 215 новых случаев коронавируса, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в Москве.

Госпитализировали 1 612 пациентов. На ИВЛ в больницах города находятся 444 человека. 13,1% среди заболевших – дети, 40,6% – люди в возрасте от 18 до 45 лет, 32,1% – от 46 до 65 лет, еще 10% – от 66 до 79 лет, 4,2% – люди старше 80 лет.

По всей стране за последние сутки выявили 28 585 новых случаев коронавируса. Всего в России зарегистрировали 2 597 711 случаев коронавирусной инфекции. Наименьший темп прироста зафиксирован в Чукотском автономном округе, в Ханты-Мансийском автономном округе, Республике Марий Эл – 0,6%, в Ямало-Ненецком автономном округе, Тыве, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Оренбургской области и Новосибирской области.

За последние сутки подтверждено 613 летальных случаев, за весь период по стране умерли 45 893 человека. За прошедшие сутки выписали 26 171 человека, за весь период выздоровели от коронавируса 2 059 840 человек.

Москва занимает 70-е место среди российских регионов по загруженности коечного фонда. По словам мэра Сергея Собянина, ситуация по заболеваемости в городе не самая худшая. Он добавил, что и скорая помощь, и амбулаторное звено, а также КТ-диагностика, ПЦР-диагностика и стационары выполняют свои функции.