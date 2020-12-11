Попова оценила эпидемиологическую ситуацию в РФ

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Эпидемиологическая ситуация в связи с пандемией продолжает оставаться достаточно тяжелой, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Об этом сообщает РИА Новости.

"Хочу также обратить внимание, что эпидемиологическая ситуация в стране остается достаточно тяжелой. Вакцинация как способ противодействия развития этой инфекции позволит нам держать ситуацию под контролем", – сказала Попова на совещании с производителями вакцины от COVID-19.

По данным Оперштаба, в России за последние сутки выявили 28 585 новых случаев коронавируса в 84 регионах. В 4 600 (16,1%) из них заболевание протекало без клинических проявлений.

За последние сутки подтверждено 613 летальных случаев, за весь период по стране умерли 45 893 человека. За прошедшие сутки выписали 26 171 человека, за весь период выздоровели от коронавируса 2 059 840 человек.

Всего в России зарегистрировали 2 597 711 случаев (+1,1%) коронавирусной инфекции.