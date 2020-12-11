Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Американские ученые нашли слабое место коронавируса. Они заявили, что трансмембранный белок 41B, необходимый для размножения коронавируса, критичен для его репликации. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Cell.

По словам специалистов, этот белок помогает формировать жировую внешнюю мембрану, защищающую генетический материал вируса, до того, как он заразит другую.

Исследователи провели эксперименты, сравнив воспроизводство COVID-19 в инфицированных клетках с аналогичными процессами в двух десятках смертоносных вирусов, в том числе вызывающих желтую лихорадку и болезнь Зика. Также они сравнили его размножение в инфицированных клетках с тремя сезонными коронавирусами, вызывающими простуду.

Выяснилось, что трансмембранный белок 41 был единственной молекулярной особенностью, которая имела критическое значение для репликации среди обоих изученных семейств вирусов.

Теперь ученые собираются работать над созданием метода лечения, нацеленного на инактивацию этого белка.

Ранее специалист заявил, что после перенесенного коронавируса у многих россиян наблюдаются расстройства нервной системы и проблемы с давлением.

По картине МРТ у таких пациентов видны повреждения как при рассеянном склерозе. Эксперт отмечал, что из-за повреждения центра в мозгу, который воспринимает информацию от нервов, у человека выпадают соответствующие функции (восприятие, обоняние), возникают слуховые галлюцинации.

