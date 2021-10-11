Эксперты оценили вероятность распространения чумы в России

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Доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский оценил вероятность распространения чумы в России. Об этом сообщает телеканал "Звезда".
По его словам, чума относится к инфекциям, которые передаются человеку от животных. Он отметил, что чумой могут болеть сурки, суслики, белки и крысы.
"Если больное животное укусит блоха и в дальнейшем инфицированная блоха будет контактировать с человеком, то возможно заражение", – пояснил Вознесенский.
Эксперт подчеркнул, что если климат станет более благоприятным для грызунов, то это может увеличить риск возможного заражения человека.
Если у зараженного появится легочная форма инфекции, то чума будет распространяться при дыхании, кашле и чихании, пояснил Вознесенский.
"Будет тяжелая ситуация с распространением и летальностью", – добавил он.
При этом старший научный сотрудник географического факультета МГУ, специалист по медицинской географии Варвара Миронова заявила, что заражение чумой не зависит напрямую от изменения климата.
"Чума не сильно зависит от климата. И самая сильная чума, которая произошла в Европе в XIV веке, приходилась на малый ледниковый период. Но, конечно, изменение любых границ очагов может быть связано с климатом… Может быть связано с поведением популяции животных, с переносчиками. Я не думаю, что это может вызвать широкомасштабную эпидемию, за чумой очень следят", – рассказала Миронова РИА Новости.
Она подчеркнула, что все очаги хорошо известны и находятся под контролем, чума лечится, поэтому возникновение эпидемии маловероятно.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что наблюдаемые в последние годы климатические изменения повышают риски распространения чумы.
В феврале этого года вспышка чумы произошла на северо-востоке Демократической Республики Конго. Среди 520 случаев были выявлены варианты бубонной чумы, а также легочной и септической.
Тогда в Роспотребнадзоре заявили, что опасность завоза чумы из Африки на территорию России крайне маловероятна.
В Монголии выявили третий случай смерти от бубонной чумы
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