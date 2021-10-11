В Гидрометцентре рассказали, когда в столицу придет хмурая осень

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал Москве 24, что хмурая осенняя погода придет в столицу уже на этой неделе.

Ранее синоптики предупредили жителей Центральной России, что бабье лето продлится до вторника, 12 октября. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. При этом в понедельник, 11 октября, у жителей региона был последний шанс, чтобы позагорать на солнце.

По словам Вильфанда, дождливая погода в Москве ожидается со среды, 13 октября. "Во второй половине дня будет монотонный дождь, пока еще не сильный, но заметный. И усилится ветер до 5–10 метров в секунду. Облака уже будут плотными, солнце не будет выбиваться", – добавил он.

При этом четверг прогнозируется особенно дождливым, предупреждает специалист. В пятницу и субботу интенсивность дождя уменьшится, уточнил он.





Роман Вильфанд научный руководитель Гидрометцентра России Облачность и ветер будут напоминать, что все-таки это настоящая хмурая ветреная осень.

Однако, по словам метеоролога, говорить о похолодании пока еще рано. Температура в столице будет от +7 до +9 градусов. "На этой неделе похолодания не ждем. Наоборот, температурный фон будет около или выше нормы примерно на 1–2 градуса. Но за счет теплых ночей", – заключил Вильфанд.

Ранее в пресс-службе Минприроды сообщили, что сентябрь этого года в европейской части России стал самым холодным за последние 25 лет. Суммы осадков за месяц на большей части страны превысили норму. Особенно заметно на европейской территории и на юге Дальневосточного региона.



Светлана Медведева