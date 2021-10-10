Синоптик спрогнозировал окончание бабьего лета в Центральной России после 12 октября

Бабье лето для жителей Центральной России продлится до вторника, 12 октября. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в Instagram.

По его словам, в начале недели температура составит +9…+14 градусов.

Уже 13 октября показания барометров вернутся к нормальным значениям. Синоптик отметил, что тогда уменьшится уровень загрязнения атмосферы и метеозависимые люди начнут себя лучше чувствовать.

"С приближением атмосферного фронта, связывающего североатлантический и балканский циклоны, небо затянет многослойным облачным "пирогом", станет накрапывать мелкий дождь, суточные колебания температуры сократятся – ночью не ниже +4…+6, днем с трудом до +10", – отметил Тишковец.

Он добавил, что в четверг и пятницу будет пасмурная погода. Дневная температура составит +5…+10 градусов.

"Во второй половине месяца значимых всплесков тепла и холода не ожидается. Температура воздуха прогнозируется близкой к многолетней норме – от +4 до +9 градусов тепла днем и от –2 до +3 в темное время суток", – рассказал Тишковец.

Синоптик подчеркнул, что общее количество осадков увеличится до 120% от положенного. С 19 по 21 октября в некоторых районах Центральной России возможен мокрый снег.

Ранее метеоролог заявил, что в октябре в Москве не ожидается заморозков. В столице заморозки закончатся вместе с солнечной и безоблачной погодой.

