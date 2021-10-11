Прошедший сентябрь стал самым холодным в РФ за последние 25 лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В европейской части России прошедший сентябрь стал самым холодным за четверть века. Об этом сообщили в пресс-службе Минприроды.
"Прошедший сентябрь стал в Европейской России самым холодным за последние 25 лет и самым рекордно холодным в XXI веке. В отдельных районах фиксировались новые рекорды минимальной температуры", – говорится в сообщении.
Специалисты напомнили, что после аномально жаркого лета холодная осень наступила на европейской территории России с первых дней сентября. Заморозки от Мурманска до Волгограда наблюдались уже пятого числа и после регистрировались неоднократно.
"На всей территории среднемесячная температура воздуха оказалась ниже нормы. В отдельных районах фиксировались новые рекорды минимальной температуры", – говорится в сообщении.
Суммы осадков за месяц на большей части России тоже превысили норму.
"Особенно заметно на европейской территории и на юге Дальневосточного региона, где они превышены в 2–2,5 раза, а также на юге Урала", – подчеркнули в Минприроды.
Ранее синоптик предупредил жителей центральных регионов РФ о приходе похолодания и дождей. Ожидается, что погода изменится в среду, 13 октября.
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