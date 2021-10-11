Синоптик рассказал о последнем шансе позагорать в Центральной России

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Жителям Центральной России посоветовали загорать в понедельник, 11 октября. Такую рекомендацию дал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд в интервью РИА Новости.
По данным синоптика, в первый день новой недели в регионе ожидается солнечная, теплая и безветренная погода. При этом температура воздуха составит 12–14 градусов тепла.
"Можно загорать, и это уже проверено, можно получить загар – комфортно и безопасно", – подчеркнул синоптик.
Специалист пояснил, что в центре европейской России заканчивается период антициклональной погоды.
"Изменения связаны с тем, что область низкого давления с запада начинает подталкивать мощный антициклон, который 10 дней определял погоду в центре европейской России", – сказал Вильфанд.
Он добавил, что возможность позагорать становится особенно полезной в преддверии периода облачной погоды.
Ранее синоптик предупредил жителей центральных регионов РФ о приходе похолодания и дождей. По прогнозу Вильфанда, погода изменится в среду, 13 октября.
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
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