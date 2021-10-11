Фото: depositphotos/uatp12

Занятия в школах Петропавловска-Камчатского отменили из-за непогоды в понедельник, 11 октября. Об этом сообщается на сайте администрации городского округа.

По имеющимся данным, ухудшение погоды связано с приходом циклона.

"Занятия всех классов второй смены в школах Петропавловска-Камчатского отменяются", – подтвердили в администрации.

Как сообщили в Камчатгидромете, в течение дня в большинстве регионов края прогнозируются сильные дожди, мокрый снег и порывы ветра до 20 метров в секунду.

Ранее в Гидрометцентре предупреждали о непогоде в ряде российских регионов.

В частности, в Иркутской области прогнозировался сильный снег. Кроме того, в Хабаровском и Приморском крае ожидались сильные дожди.