Небольшой дождь и до 11 градусов тепла ожидаются в столице в пятницу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В пятницу в столице и Московской области ожидаются облачная погода, небольшой дождь и до 11 градусов тепла, говорится на портале "Метеоновости".
"Предстоящим днем столичный регион будет находиться в зоне промежуточного гребня антициклона. Ожидается облачная погода, местами будет идти небольшой дождь", – говорится в сообщении.
В городе максимальная температура воздуха составит 9–11 градусов тепла, в Подмосковье – до плюс 11 градусов. Ветер подует западный со скоростью 5–10 метров в секунду.
Как отмечается, в столичном регионе погода по влиянию на самочувствие метеозависимых людей будет неблагоприятной. Это может выражаться в общем недомогании, ухудшении самочувствия и настроения.
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ранее рассказал, что погодный режим говорит о постепенном переходе в новую "сезонную эпоху". По его словам, из-за специфики погодных условий, разница температур в течение суток будет несущественной. В ночь на пятницу ожидается +7...+9 градусов, а в дневные часы воздух прогреется до +10...+12.
Накануне сообщалось, что воскресенье станет самым теплым днем недели в столичном регионе. В Подмосковье температура воздуха может достичь 14 градусов тепла.
Суббота будет дождливой и ветреной, температура составит 10–12 градусов тепла. Метеоролог отметил, что такой температурный фон больше характерен стыку второй и третьей декады сентября.
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