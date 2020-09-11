В Москве скончались 12 пациентов с коронавирусом

Фото: Фото: пресс-служба департамента здравоохранения Москвы

В Москве скончались 12 пациентов с положительным результатом на COVID-19. Как сообщил Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, у них также был подтвержден диагноз "пневмония".

За последние сутки в Москве выявили 698 новых случая коронавирусной инфекции. При этом 1 256 пациента вылечились. Всего в столице от COVID-19 выздоровели 227 530 человека.

Среднесуточный темп прироста новых случаев за две календарные недели составляет 0,25 процента. Согласно критериям Роспотребнадзора, показатель меньше единицы говорит о стабильной эпидемиологической ситуации в городе.

Число новых случаев коронавируса в столице – 5,51 на 100 тысяч человек. Согласно данным Росстата, по этому показателю город располагается на 20 месте среди субъектов РФ.

По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 27,7 миллиона случаев заражения, свыше 899 тысяч человек скончались.

В России выявлено 1 051 874 случая COVID-19, вылечились 868 107 человек, скончались 18 365.