Москва находится на 20-м месте среди регионов РФ по числу новых случаев коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве число новых случаев коронавируса составляет 5,51 на 100 тысяч человек. По данным Росстата, по этому показателю город находится на 20-м месте.

Столица входит в топ регионов страны с самым низким темпом прироста новых случаев COVID-19. Этот показатель в столице составляет 0,3%

За сутки в Москве подтвердили 698 новых случаев коронавирусной инфекции. Среднесуточный темп прироста новых случаев за две календарные недели составляет 0,25%. Согласно критериям Роспотребнадзора, показатель меньше единицы говорит о стабильной эпидемиологической ситуации в городе.

33,2% среди новых заболевших – люди в возрасте от 18 до 45 лет, 24,2% – от 46 до 65 лет, 22,4% – от 66 до 79 лет, 7,2% – старше 80 лет, еще 13% – дети.

В России за сутки подтвердили 5 504 новых случая коронавирусной инфекции. Из них 1 240 не имели клинических проявлений болезни. Всего в РФ зарегистрировано 1 051 874 случая COVID-19. Наименьший прирост за сутки наблюдается в Смоленской области, Москве, Московской области, Тыве, Чувашии, Тульской области и Чечне.

По последним данным ВОЗ, в мире выявлено уже более 27,7 миллиона случаев заражения, свыше 899 тысяч человек скончалось.

