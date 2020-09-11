В Москве от коронавируса вылечились более 227 тысяч человек

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В столице выздоровели еще 1 256 пациентов после прохождения лечения от COVID-19. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, за прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1 256 человек.

"Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 227 530", – сказала Ракова.

Для подтверждения выздоровления пациента проводятся специальные исследования. Все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации.

Выздоровевшие москвичи могут стать донорами плазмы крови. Она используется для лечения других заболевших коронавирусом. Донором плазмы может стать любой столичный житель в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший COVID-19 и не имеющий хронических заболеваний.

9 сентября в столице приступили к пострегистрационным испытаниям вакцины от коронавируса. Первые добровольцы уже получили прививку от COVID-19. Сообщалось, что испытания будут проходить в два этапа. Сначала москвичам введут первый компонент вакцины, а через 21 день – второй.

Массовая вакцинация от коронавируса в столице, как заявил Сергей Собянин, станет возможна только в конце 2020 – начале 2021 года. Препарат еще должен пройти необходимые исследования и доказать свою эффективность.

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко ранее сообщил, что массовая вакцинация от коронавируса в стране может начаться после ноября – декабря 2020 года.

По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 27,7 миллиона случаев заражения, свыше 899 тысяч человек скончались. В России выявлено 1 046 370 случаев COVID-19, вылечились 862 373 человека, скончались 18 263.

