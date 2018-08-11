Стоит захватить зонтик? Синоптики рассказали о погоде в воскресенье

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Иванко
Синоптики пообещали москвичам жаркую погоду в воскресенье, 12 августа. При этом местами пройдут дожди, предупредили в Гидрометцентре России.
По прогнозам, в ночь с субботы на воскресенье будет от +13 до +15 градусов. Обойдется без осадков.
Днем в воскресенье столбики термометров поднимутся до плюс 28−30 градусов. Легче перенести жару поможет переменная облачность. Кроме того, местами в столице возможны кратковременные дожди. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 5−10 метров в секунду.
Ранее и.о. директора Гидрометцентра Дмитрий Киктев рассказал о теплой погоде в Москве в августе и сентябре. Он отметил, что в столичном регионе температура в среднем будет выше климатической нормы. Кроме того, в сентябре столицу навестит бабье лето, которое принесет комфортную погоду, без резких похолоданий.
А в эти выходные в столице и Подмосковье установилась настоящая жара. В связи с высоким риском возникновения природных пожаров на 11 августа объявили желтый уровень погодной опасности.
При этом, по прогнозам синоптиков, после жарких выходных в Москве снова немного похолодает. Начиная с понедельника, 13 августа, к городу подойдут атмосферные фронты циклона. Они принесут с собой облака и дожди. Днем воздух прогреется максимум до плюс 20–25 градусов.
Как спастись от аномальной жары?
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