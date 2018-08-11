Тепло задержится. Синоптики пообещали москвичам бабье лето в сентябре

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Август и сентябрь порадуют жителей столичного региона теплой погодой. Температура в среднем будет выше климатической нормы, а осенью в столицу придет бабье лето. Об этом заявил и.о. главы Гидрометцентра РФ Дмитрий Киктев.

Он пояснил, что "бабье лето − это высокое давление, антициклон". "В сентябре и октябре − бабье лето не обязательно приходится на сентябрь − такие эпизоды с высокой вероятностью будут", − цитирует Киктева Интерфакс.

Как подчеркнул и.о. директора Гидрометцентра, согласно долгосрочным прогнозам, в Центральной России августовские температуры превысят климатическую норму, а в сентябре погода также будет довольно комфортной. Сильного похолодания не предвидится.

При этом Киктев напомнил, что приход бабьего лета вовсе не обязательно означает, что осенью будет по-летнему тепло. По словам метеоролога, температурные показатели зависят от того, в какой части гребня высокого давления окажется регион − в более теплой западной или в более прохладной восточной.

Ранее сообщалось, что в эти выходные в Москве и области установится по-настоящему жаркая погода. В дневные часы воздух может прогреться до 30-градусных значений. Из-за риска пожаров в столичном регионе на 11 августа объявили желтый уровень погодной опасности.